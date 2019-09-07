أخبار مصر | مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المجمع من جانب وزارة التجارة والصناعة، وقام بجولة في أقسامه.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن المجمع يتم تنفيذه على مساحة ٨٠ ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم ٦٨ وحدة صناعية، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل إلى ٨٥%، حيث تم تنفيذ ٩٠% من أعمال الكهرباء، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

وطالب مدبولى بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعى على المستثمرين الصناعيين.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ المتحف الآتوني، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

Advertisements

من جانبه أكد وزير الآثار أن الوزارة بدأت أعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني في عام 2003، على مساحة إجمالية تبلغ 25 فداناً بطول 600 م على كورنيش النيل.

حيث تم طرح المشروع على ثلاث مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني والمباني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتيريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات.

أما المرحلة الثانية من مشروع المتحف شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، مؤكدا الوزير أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، مستعرضاً أهم هذه المعوقات أمام رئيس الوزراء.

وتابع الوزير: إن المرحلة الثانية ممتدة في أعمال المرحلة الثالثة من مشروع المتحف التي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية لمبنى المتحف الرئيسي، واستكمال الأعمال المدنية بالموقع العام، إلى جانب جميع أعمال الكهرباء، واستكمال أعمال التكييف والحريق والري.

وأوضح وزير الآثار، أن العمل توقف بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة.