أخبار مصر | "الوزراء" يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكرم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار‏، بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، غدا الأحد، بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم، المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، فضلاً عن مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات والقيادات التعليمية والتنفيذية المعنية.

وكان قد تم تشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات ‏والكوارث والحدّ من المخاطر بمركز المعلومات، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام ‏‏2016، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية كافة الوزارات والمحافظات ومجموعة ‏من الهيئات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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ويتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دعم اللجنة القومية من خلال مجموعة من المهام تتضمن ‏تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، فضلاً عن تنظيم حملات لرفع الوعي ‏المجتمعي والثقافي في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

ويتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز، مهام الأمانة الفنية للجنة ‏القومية، كما نص قرار تشكيل اللجنة على إنشاء لجنة تنسيقية بعضوية ممثلي (وزارة الدفاع– وزارة الداخلية– وزارة ‏الخارجية– جهاز المخابرات العامة– هيئة الرقابة الإدارية) وتختص بمتابعة وتسيير أعمال اللجنة القومية، ‏وكذلك لجنة علمية استشارية بعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين تختص بتقديم الدعم العلمي والفني اللازمين.‏

وكانت قد قامت اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز، بالتنسيق والتعاون مع الأزهر الشريف، بتكريم المعاهد الأزهرية المتميزة في تنفيذ خطة الإخلاء في حالات الطوارئ على مستوى الجمهورية وعددهم (27) معهداً بواقع معهد من كل محافظة, وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

الحفل أقيم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، وفضيلة الشيخ علي أحمد خليل, رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فضلاً عن مشاركة واسعة لعدد من الشخصيات والقيادات الأزهرية والتنفيذية المعنية.