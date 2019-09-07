أخبار مصر | رئيس حزب الوفد: ندعم "السيسي" في مشروعه الوطني لبناء دولة مصرية حديثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد: ندعم "السيسي" في مشروعه الوطني لبناء دولة مصرية حديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يدعم المشروع الوطني الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة مصرية حديثة، جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة" لإعلان إطلاقها في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، ومحمد ناجي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، والدكتورة أميرة أبو شقة منسق عام المبادرة، وجمال شحاتة والمهندس حمدي قوطة، عضوي الهيئة العليا لحزب الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، وعضوات اللجنة النوعية للمرأة واتحاد المرأة الوفدية، وعضوات لجنة المرأة في بورسعيد.

وأوضح "أبو شقة"، أن الحزب لا يدعم مسئولا على بياض وإنما هو معه مادام مع مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن تلك هي مبادئ الحزب منذ نشأته وهي إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع، ودعا إلى إعلاء مصلحة الحزب فوق أي اعتبارات شخصية وإدراك أن أي قرار مؤسسي وليس فرديا كما يزعم البعض، ومن لديه أي شكوى أو اقتراح، قائلا: "لا تسمعوا لأشخاص ليسوا وفديين أصلاء ويدعوا لنفسهم صفات بالحزب وهم مفصولين".

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد يتعرض لمؤامرة شرسة من قبل مغامرين لا يعرفون أن الوفدي يستطيع أن يضحي بكل غال ونفيس من أجل الوفد، وهذا ما يميز الوفدي عن أي حزب لأنه عقيدة سياسية، مُضيفا أن الوفديين صمدوا وظلوا يدافعون عن الوفد على مدار مئة عام، موضحا أن ذلك لن يعرفه خوارج الوفد الذي يزعمون أنهم يصححون مسار الوفد في حين أنهم لم يفعلوا شيئا للحزب قبل 30 مارس 2018.

وأشار، إلى أن حزب الوفد ولد من رحمة ثورة 1919 التي تعد الثورة الحقيقية الوحيدة في تاريخ مصر الحديث، فكان جميع الشعب يتلاحم جميعا ولأول مرة تخرج المرأة في تظاهرات ضد الاحتلال لتحرير الأرض، وأسست الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا أن الوفد حافظ على قيم ومبادئ وتقاليد هذه الثورة في الحفاظ على الأوطان والوحدة الوطنية والدفاع عن حرية وأمن وشرف المواطن، قائلا: "وما زلنا ندافع عن تلك المبادئ حتى الآن".

