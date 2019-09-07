مصر | تجديد حبس المتهمين بقضية "فتاة العياط" 45 يوما على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهمين بقضية "فتاة العياط" 45 يوما على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت غرفة المشورة بمحكمة العياط، اليوم السبت، حبس "وائل. أ" و"إبراهيم. م" المتهمين في قضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط" المتهمة بقتل مهند زهران بالمنطقة الجبلية بطهما في العياط، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقَبلت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق استئناف النيابة العامة شكلًا على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت محكمة أكتوبر الكلية، إخلاء سبيلها، وتجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا.

وقال "أحمد رزق" والد "فتاة العياط" في القضية الشهيرة إعلاميًا، أن قرار المحكمة اليوم بتجديد حبس نجلته 30 يومًا، بعد قبول استئناف النيابة، قرار صادم، مما ادخله في إحباط من جديد، بعدما قررت المحكمة أول أمس بإخلاء سبيل الفتاة بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأضاف "رزق"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنني إلى هذه اللحظة لم استطع إبلاغ والدتها، بسبب ظروف مرضها من وقت حبس أميرة، مستطردًا، أن تم جمع مبلغ الكفالة بصعوبة رغم لم يكن بقدرته، نتيجة لظروفه المعيشية الصعبة.

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وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة في وقت سابق، قرر إخلاء سبيل "فتاة العياط" بكفالة 10 آلاف جنيهًا.

وأكدت الفتاة خلال جلسة نظر الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها، أنها كانت تدافع عن شرفها أثناء محاولة المجني عليه الاعتداء عليها.

وكانت التحريات كشفت أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م"، أثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وقالت الفتاة المتهمة إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت القتيل "أ. ف"، سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.