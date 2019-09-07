مصر | "غرامة 50 ألف جنيه".. عقوبات انتهاك الحياة الشخصية عن طريق الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غرامة 50 ألف جنيه".. عقوبات انتهاك الحياة الشخصية عن طريق الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع سيطرة التكنولوجيا على كافة المواطنين الشباب والكبار، بدأ الكثير في إساءة عالم الإنترنت، وبدأ انتهاك الحياة الخاصة، عن طريق إرسال رسائل مواقع التواصل الاجتماعي أو الواتس آب وأيضًا التعدي في المكالمات عبر الإنترنت أو الهاتف، فرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت"، عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

فنصت المادة رقم 3031 على عقوبة جريمة القذف بالنص على أن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، بالإضافة للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:



1- كل من اعتدى وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين.

2- إرسال رسائل عديدة للآخرين عن طريق الفيس بوك والواتس آب.

3- كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه. 1- كل من اعتدى وانتهك حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين.2- إرسال رسائل عديدة للآخرين عن طريق الفيس بوك والواتس آب.3- كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه. الحبس في استعمال برنامج لمعالجة معطيات شخصية للغير

كما عاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.



فيجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات القانونية عند التعرض لتلك الجرائم

1- الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب والقذف.

2- التوجه لقسم شرطة الاتصالات التبع لها وتقديم بلاغ بالواقعة بإثبات نص تلك الرسائل بالمحضر وإثبات رقم الهاتف التي وردت منه الرسالة مع صورة للرسالة.

وسيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلي المحاكمة بتهمة السب والقذف.

