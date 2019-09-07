شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض الغرفة التجارية لاستقبال المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، المعرض الذي تقيمه غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بمنطقة فيصل على مساحة ألفي متر مربع ومشاركة ٤٢ شركة.

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حضر فعاليات الافتتاح كل من نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة.

وقال «المصيلحي»، إن «معارض أهلًا مدارس بمختلف المحافظات شهدت تعاونًا كبيرًا بين مختلف الجهات لإخراجها بالشكل المطلوب وعلى رأس تلك الجهات الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات»، مؤكدًا أن «للمعارض دورًا كبيرًا في تقديم مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين».

وقال عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن «المعرض المقام على مساحة ألفي متر مربع يشارك به أكثر من ٤٢ عارض يمثلون شركات كبرى بالسوق تعرض منتجاتها من مستلزمات المدارس بكل أنواعها وأشكالها وأحجامها»، مشيرًا إلى أن «مجلس إدارة الغرفة حرص على أن يكون المعرض مكيف الهواء تيسيرًا على المواطنين».