شكرا لقرائتكم خبر عن «الديمقراطي الكردستاني»: نقدر مواقف الرئيس السيسي في دعم الشعب الكردي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى في القاهرة، شيركو حبيب، إن إقليم كردستان يحترم الدول والقوى الديمقراطية المحبة للسلام وحقوق الإنسان، وفى مقدمتها مصر ورئيسها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، واليوم يثمن ويقدر الكرد مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى في دعمه للحقوق القومية الدستورية للشعب الكردى، ودعمه الدائم لبناء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

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جاء ذلك خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة سبتمبر بقيادة الزعيم مصطفى بارزانى، والتى انطلقت في 11 سبتمبر 1961.

وأضاف حبيب أن الثورة جاءت تلبية لمطالب الشعب العراقى برمته، رغم أن الشرارة الأولى لها أضاءت أراضى كردستان، وكانت مدعومة من أبناء الشعب العراقى باختلاف انتماءاته القومية والدينية والمذهبية، وهو سر التفاف الجماهير كافة حولها، ومعها امتزجت الدماء الكردية بالدم العربى والقوميات الأخرى ودم المسيحى بدم المسلم، من أجل بناء عراق ديمقراطى.

وأكد أن العراقيين يعيشون في كيان موحد، ومن الصعب تحقيق منجز لشعب كردستان من دون حصول تغيير ديمقراطى جذرى فيه، وهذا التوجه للثورة جعل القوى الوطنية والديمقراطية العراقية تعتبر الثورة ثورتهم، موضحا أن العراق الديمقراطى القيدرالى الاتحادى يضمن حقوق جميع مكوناته طبقا للدستور وبعيدا عن الطائفية والمذهبية، مشيرا إلى أن حزبه يؤكد الحفاظ على سيادة الأراضى العراقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وعدم جعل العراق مسرحا لتصفية حسابات قوى خارجية.