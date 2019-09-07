أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته، اليوم، إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة، التابع لهيئة التنمية الصناعية.

Advertisements

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المجمع من جانب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وقام بجولة في أقسامه.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المجمع يتم تنفيذه على مساحة ٨٠ ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم ٦٨ وحدة صناعية، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل إلى ٨٥%، حيث تم تنفيذ ٩٠% من أعمال الكهرباء، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

وطالب «مدبولى» بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعي على المستثمرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا