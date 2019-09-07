شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لحملة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الصحة، صباح اليوم، حملة الكشف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك استكمالًا لمبادرة 100 مليون الصحة للكشف المبكر عن فيروس سي وأمراض السمنة والتقزم والأنيميا والضعط والسكر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وترصد «المصري اليوم»، وفقًا لوزارة الصحة، أبرز ما تستهدفه الحملة:

1- الفحص الألزامى بإجراء مقياس السمع على حديثي الولادة، من عمر أقل من شهر بالوحدة الصحية التابعة لها.

2- يبلغ عدد وحدات الحملة نحو 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

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3- الفحص من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص إلا عدة دقائق، ثم تتبين النتيجة إن كان الطفل طبيعيًا أم مصابًا.

4- تم الانتهاء من تدريب 32 ألفًا و500 ممرضة بجميع المحافظات، على كيفية إجراء الفحص واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها.

5- استكمال التشخيص بعمر 3 أشهر، وتوفير العلاج المناسب بعمر 6 أشهر، مما يقلل من نسب الإعاقة السمعية.

6- إعادة فحص الطفل بعد أسبوعين من تاريخ الزيارة الأولى بنفس الوحدة الصحية في حالة الاشتباه بإصابته، وإذا ثبتت إصابته يتم تحويله إلى المستشفى للتشخيص.

7- يتم التعامل مع الطفل وفقًا لحالته الصحية، سواء بتوفير علاج دوائي أو تركيب سماعة الأذن أو زراعة قوقعة.