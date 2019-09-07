شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة النووية» تصدر بيانًا حول وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، التابعة لوزارة الكهرباء، بيانا رسميا حول وفاة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بالهيئة، أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم عقدها خلال الفترة من 2 – 6 سبتمبر 2019 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية؛ أفاد السفير أشرف إبراهيم بأنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبوبكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وأمرت السلطات المغربية بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يُتوفى في المغرب، وانتهت عملية التشريح الأولى، أمس الجمعة، وكشفت عن أن الوفاة بسبب سكتة قلبية، وستصدر نتائج التشريح النهائية اليوم، وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المغربية الانتهاء من الإجراءات وإعادة جثمان الفقيد لمصر.