شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: تكليفات رئاسية بإقامة محور كل 25 كيلومترًا بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة المنيا بدأت بمحور سمالوط الذي تكلف ١.٥ مليار جنيه بطول ٢٤ كيلو ويربط شرق وغرب مصر.

وأكد، في مؤتمر صحفي على هامش تفقده مجمع خدمات الاستثمار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإقامة محور كل ٢٥ كيلومترًا في الصعيد.

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وأوضح مدبولي أن مستشفى سمالوط سيتم افتتاحها يناير المقبل وتم هدم المستشفيات القديمة وستتم إقامة ٣ مستشفيات لتبدأ العمل أول عام ٢٠٢٠.

ولفت إلى أنه تم الاستماع لنواب المنيا الذين طالبوا بسرعة إنهاء المشروعات لتغطية القرى بنسبة ٣٠٪ وإشراك ٨ قرى في شبكة الصرف الصحي وإنشاء منطقة حرة جديدة وتوفير المياه للمصانع، مبينًا أنه ستكون هناك حلول سريعة لتوصيل المياه.

وقال رئيس الوزراء إن هناك مجمعًا صناعيًا سيكون جاهزا للتشغيل ومخصصا للشباب في ٢٠٢٠، يتضمن ٦٨ مصنعا وسيكون ضمن مجمعات أخرى سيتم الإعلان عنها.