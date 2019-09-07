شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف طالب وطالبة يسجلون رغباتهم بتنسيق جامعة الأزهر المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب الدور الثانى من الثانوية الأزهرية 2019، تسجيل رغباتهم لليوم الثالث على التوالى، بتنسيق كليات جامعة الأزهر، حيث تم فتح التسجيل عبر موقع بوابة الحكومة المصرية الخميس الماضى وتستمر حتى يوم الاثنين القادم 9 سبتمبر، وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن 6 آلاف طالب وطالبة.

ويبلغ عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل فى هذه المرحلة 63092 طالبا وطالبة، علما بأن عدد الطلبة الناجين فى الدور الثانى 52486، وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول 10606.