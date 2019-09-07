شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم السبت إلى محافظة المنيا، مشروع إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة التابع لهيئة التنمية الصناعية، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المجمع.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن المجمع يتم تنفيذه على مساحة 80 ألف متر مسطح، ومن المخطط أن يضم 68 وحدة صناعية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تصل إلى 85%، حيث تم تنفيذ 90% من أعمال الكهرباء، وتم تسليم نقاط ربط شبكة المياه والصرف الخارجية، ويتبقى رصف الشوارع وتنسيق الموقع.

وطالب مدبولى بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق لطرح المجمع الصناعى على المستثمرين الصناعيين.