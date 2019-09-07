شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجالية المصرية بكانبرا تقيم حفل عشاء للسفير محمد خيرت وحرمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت الجالية المصرية فى العاصمة الأسترالية "كانبرا" حفل وداع للسفير المصرى محمد خيرت بمناسبة انتهاء مدة خدمته فى أستراليا والتى استمرت 4 سنوات كاملة، فى حضور السيدة حرمه الدكتورة أمنية نجم وطاقم السفارة بكانبرا.



المهندس طارق الأنصاري يقدم هدية لسعادة السفير باسم الجالية المصرية

ونظم الحفل الذى تخلله مأدبة عشاء أقيمت على شرف السفير "خيرت" المهندس الاستشاري ورجل الأعمال طارق الأنصاري ، والدكتور اشرف غانم، أستاذ الكيمياء في جامعة كانبرا، والسيدة مني حافظ من الجالية المصرية



الدكتور اشرف غانم يقدم هدية للسفيرمحمد خيرت باسم الجمعية الملكية الكيميائية بأستراليا

ومن جانبه قال دكتور اشرف غانم، أستاذ الكيمياء في جامعة كانبرا، ، أنه يتقدم بالشكر للسفير خيرت عى مجهوداته المثمرة خلال فترة عمله ولاستضافته ١٠٠ زائر من أعضاء الجمعية وتنظيم ندوة عن استخدام العلم الحديث فى الكشف عن الحضارة المصرية القديمة ، وذلك بمقر السفارة المصرية .



السفي خيرت والسيدة أمنية نجم، يلتقطون صور تذكارية مع الأطفال لارا وشهاب خطاب

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وحرص" غانم" على تقديم هدية تذكارية عبارة عن كتاب إنجازات ١٠٠ عام فى مجال الكيمياء في استراليا.



السفير المصري يحتضن الطفلين سينثيا مرقص وآدم مرقص

ومن جانبه قال المهندس طارق الأنصاري في كلمته إن السفير كان بمثابة صديق لجميع أبناء الجالية بل كان يعتبر صديق لكل جيل على حدا وان منزل السفير ، استضاف وزراء،وسياسيين، وكهنة ،وأئمة، وفنانين وأستاذة جامعة وعلماء، كما استضاف منزل السفير قداسة البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية .



السيدة منى زامر والسيدة رجاء الأنصاري والسيدة تريزا سيداروس من ابناء الجيل الأول

وحرص عدد كبير من أبناء الجالية على حضور الحفل ، منهم المهندسة مني شندي كابتن في البحرية الأسترالية والأستاذ محمد مكحل.



سعادة السفير محمد خيرت،و المهندسة منى شندي والأستاذ محمد مكحل

وفى نهاية الحفل شكر السفير جميع الحضور ، مؤكداً أنه كان يشعر أنه يعيش بين أسرته، قائلا :" كنت أود تقديم خدمات أكثر من ذلك لابناء الجالية لكن أنا واثق أن السفير القادم هيقدم الكثير وسيجمع أبناء الجالية حوله".