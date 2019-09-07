شاهد.. كف على قفا بهجت صابر الإعلامى الإخوانى الهارب خلال تحريضه ضد مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الإخوانى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، بهجت صابر للصفع على قفاه أثناء تقديمه إحدى الحلقات التحريضية ضد مصر، عبر خدمة البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وخلال تقديمه لإحدى حلقاته التحريضية من أحد شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض بهجت صابر للضرب على قفاه من قبل أحد المواطنين، ليقطع برنامجه على الفور.
وكانت إحدى بهجت صابر تعرض لموقف كشف عن كذب ادعاءات الإعلام الإخوانى الإرهابى، عندما خصص بهجت صابر إحدى حلقاته لانتقاد مصر، شارك أحد المواطنين باتصال هاتفى، وحاول الإعلامى الإخوانى أن يستنطق هذا المتصل بحديث ضد ثورة 30 يونيو، إلا أن المتصل أحرج "صابر" وأكد خلال مكالمته بالبث المباشر أن مصر مستقرة، وأنه رغم عمله كفاعل أو عامل بسيط إلا أن رزقه اليومي يكفيه، الأمر الذى رد عليه بهجت صابر بسيل من الشتائم والسباب.
وفى نهاية المكالمة وجه المتصل نصيحة لبهجت صابر، مطالبا إياه بعدم التطاول على أحد لأن هذا الأمر يخالف الأخلاق الحميدة.
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