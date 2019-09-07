شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يخدم 3700 مستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال زيارته لمحافظة المنيا، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة.

وخلال تفقده مركز خدمات المستثمرين، أشاد رئيس الوزراء، بما يقدمه المركز من خدمات تسهم فى اختصار الوقت للمستثمر والقضاء على البيروقراطية، وتعمل على سرعة إصدار التراخيص وتأسيس الشركات، وتقديم المركز كل الخدمات للمستثمرين فى كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها، مرورا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى وغيرها، وتضم ممثلين من الجهات المختصة التى لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، كما تقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية، فضلا عن أنها تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.

من جانبها، أوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يأتى ضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى مختلف محافظات مصر، فى إطار الإصلاح المؤسسى لمناخ الاستثمار، وتفعيلاً لما نص علية قانون الاستثمار، حيث تضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين مفوضين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة وجهة.

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وأشارت إلى أن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يخدم نحو 1500 شركة و3700 مستثمر بالمحافظة، ويقدم خدمات متعددة للتسهيل على المستثمرين مثل تأسيس الشركات والمنشآت، واعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، واعتماد الجمعيات العامة غير العادية والتعديلات، والخدمات الفنية مثل اعتماد فواتير الاستيراد والتصدير وتطبيق الفئة الجمركية 2% وشهادات الاستيراد والتصدير، والخدمات الحكومية مثل إقامة المستثمرين الأجانب وتراخيص عمل الأجانب، ولجان بدء النشاط، وتقديم الخدمات الخارجية مثل توثيق العقود واستخراج السجلات التجارية والتأشير فى السجل التجارى واستخراج البطاقات الضريبية وإصدار التوقيعات الالكترونية للمستثمرين لاستخدامها فى إنهاء الخدمات بدلا من التوقيع اليدوي، ويتواجد فى المركز ممثلون عن الجهات الخارجية منها السجل التجارى والضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة ونقابة المحامين والغرفة التجارية والشهر العقارى.

وأوضحت الوزارة أن العاملين بالمركز مدربون على أعلى مستوى ويتم تدريبهم باستمرار ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب كافة العاملين بمراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هناك حرصا على أن تكون النسبة الأكبر من العاملين فى مركز خدمات المستثمرين بالمنيا من ابناء المحافظة ويتم تطبيق هذا الأمر فى كافة المراكز فى إطار توفير فرص العمل للشباب والمرأة فى كافة أنحاء الجمهورية.

ونوهت إلى أنه تم تنفيذ خطة إصلاحية غير مسبوقة بالاعتماد على أحدث النظم العالمية، شملت تحديث وإنشاء 18 مركزا بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تم تحديث مراكز خدمة المستثمرين القائمة فى 8 محافظات وهى: القاهرة والإسماعيلية والشرقية والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والجيزة والدقهلية، إلى جانب انشاء مركز خدمات المستثمرين بالمنيا، ويوجد مراكز جار افتتاحها فى بورسعيد والسويس وقنا وجنوب سيناء ومدينة نصر بالمنطقة الحرة، ومراكز أخرى قيد الإنشاء فى الفيوم والقليوبية والوادى الجديد والإسماعيلية فى اطار تحقيق الانتشار الجغرافى فى محافظات الجمهورية.

وتابعت: نعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية فى تقديم الخدمات وفقا لأحدث النظم العالمية من خلال رفع قدرة الشبكات وخطوط الربط الالكترونى لجميع المراكز بالمحافظات، وميكنة خدمات التأسيس والجمعيات والتعديلات، وحجز أسماء الشركات وتقديمها عبر البوابة الالكترونية، كما تتيح المراكز خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني، وانشاء نظام أرشفة إلكترونية وبدء المسح الضوئى لملفات الشركات وتحويلها لمستندات رقمية، وميكنة وتحديث نظام انتظار العملاء وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي، كما حرصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على إتاحة البيانات من خلال شاشات تفاعلية بالمراكز لاستعراض القوانين والإجراءات والمستندات والرسوم، واصدار دليل المستثمر، وانشاء مكتبة إلكترونية تتضمن القوانين والمنشورات الترويجية، وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035.