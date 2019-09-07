شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الانتهاء من تطوير كورنيش المنيا نهاية العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إنه وجه محافظ المنيا بتطوير الكورنيش بالكامل بطول 7 كيلو مترات، والانتهاء منه بنهاية العام المالى الحالى، فضلا عن الإسراع فى التمويل اللازم لإنشاء المتحف الآتونى.

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وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقب جولته التفقدية بمحافظة المنيا، إنه عقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، واستمع لأهم التحديات التى تواجه المحافظة، وخاصة المشكلات التى تتعلق بالصرف الصحى والصحة، موضحا أنه فيما يتعلق بالصرف الصحى، جار العمل على وصول نسبة الصرف الصحى لعدد من القرى بالمحافظة لـ30%

وقال رئيس الوزراء إنه تم مناقشة أيضا التحديات التى تواجه المناطق الصناعية ، مؤكدا أن هناك توسع فى إنشاء المناطق الصناعية ، بعد الموافقة على إنشاء منطقة حرة.

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وقال رئيس الوزراء إنه تفقد منطقة المجمعات الصناعية وهو ضمن خطة الـ 4500 مصنع للشباب ، موضحا أن هذا المشروع بمحافظة المنيا سيكون جاهز على بداية العام الجديد 2020.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب استعرضوا العديد من المشاكل التى تواجه المحافظة وتم مناقشتها، موضحا أن الهدف من الزيارات الميدانية هو التعرف على المشاكل على أرض الواقع.

وقال "مدبولى"، إنه تم مناقشة تطوير محاور المدن الداخلية بالمحافظة خاصة، وأن هناك 150 مليون جنيه مخصصة بالمحافظة لهذا الهدف بجانب إضافة دعم من وزارة التنمية المحلية لهذا الأمر، مشيرا إلى أن إفتتاح مركز خدمة المستثمرين وهو المركز الذى سيخدم المحافظة، ويشمل ميكنة كاملة ويستطيع المستثمر إنهاء إجراءاته بكل سهولة .