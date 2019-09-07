شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكثيف العمل للانتهاء من محور سمالوط ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تفقد اليوم السبت عددا من المشروعات، خلال زيارته لمحافظة، استكمالا للزيارات الميدانية للمحافظات، موضحا إنه تفقد محور سمالوط وهو محور من المشروعات القومية الكبرى التى تتبناها الدولة، بهدف أن يكون هناك محور كل 25 كيلو تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المحور يتضمن 46 عملا صناعيا ، مشيرا إلى إنه كان من المخطط الانتهاء منه فى يونيو 2020 ولكن يتم تكثيف العمل للإنتهاء منه فى ديسمبر 2019 وطوله 24 كيلو متر، وهو محور تنموى بالكامل، تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه .

واعلن، أن هناك 7 محاور على النيل يتم العمل عليها بتكلفة 9.5 مليار جنيه .

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وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أنه تفقد أيضا عدد من المشروعات التى تخدم مشروعات الصحة، ومنها مستشفى سمالوط النموذجى التى سيتم افتتاحها يناير العام المقبل، مضيفا أن هناك تحديا كبيرا فى وحدات الصحية نتيجة التدهور الذى كانت تشهده المستشفيات فى المحافظة، وأنه سيتابع سير العمل بالمستشفيات بنفسه، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين