شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "جيل بكرا يكبر بصحة": راحة الطفل النفسية حجر الأساس فى نموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ونصحت مبادرة "جيل بكرا يكبر بصحة" بحرص الأمهات على ضرورة أن يحصل الطفل على قدر كبير من الراحة والغذاء السليم، والبعد عن الوجبات السريعة والتى تخلو من القيم الغذائية.

وتابعت أن الحفاظ على الوزن الصحى مهم خاصة للسماح بممارسة الرياضة ما يرفع مستوى الحالة النفسية للطفل ويجعله أكثر استمتاعا بحياته وطفولته.