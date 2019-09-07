شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أولى جلسات محاكمة جمال اللبان فى الاتجار بالعملة لـ 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للاطلاع.

وحضر المتهم لجلسة المحاكمة اليوم السبت، وسط حراسة مشددة من سجن طرة.

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من جانبه طالب المستشار حسنى محمد رشاد، محامى المتهم بتأجيل نظر القضية للإطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل أولى جلسات القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.