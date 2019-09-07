أخبار مصر

تأجيل أولى جلسات محاكمة جمال اللبان فى الاتجار بالعملة لـ 10 نوفمبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل أولى جلسات محاكمة جمال اللبان فى الاتجار بالعملة لـ 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة  جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للاطلاع.

 

وحضر المتهم لجلسة المحاكمة اليوم السبت، وسط حراسة مشددة من سجن طرة.

 

Advertisements

من جانبه طالب المستشار حسنى محمد رشاد، محامى المتهم بتأجيل نظر القضية للإطلاع واستخراج صورة رسمية من القضية، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة بتأجيل أولى جلسات القضية، كما أمرت باستخراج صورة رسمية من القضية لهيئة الدفاع.

 

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة جمال اللبان فى الاتجار بالعملة لـ 10 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا