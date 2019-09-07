شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في رابع جولاته التفقدية اليوم بمحافظة سوهاج، يرافقه المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، مشروع إنشاء محطة مياه شرب غرب مدينة سوهاج «الشوش» بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيها.

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وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن وزير الإسكان، ومحافظ سوهاج، تفقدا أعمال المحطة التى ستخدم 500 ألف نسمة، وهي مقامه على مساحة 5 فدان و13 قيراط، بطاقة 75 الف متر مكعب/ يوم.

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج

واستمع ووزير الإسكان، والمحافظ، إلى شرح عن المحطة من المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي.

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج

وأشار «التونى» إلى أن المحافظ وجه رئيس مركز ومدينة سوهاج بالعمل على سرعة دهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية المحيطة بالمشروع، مشيراً إلى أن المحطة ستخدم قرى (المزالوة، ودمنو، ونينة الشرقية، وجزيرة شندويل، ونجع تمام، وتونس، وأولاد نصير، ونجع النجار، ونجع البخايتة، وبني زار، وأولاد عزاز، وقلفاو، وباجا، وسعد الله، والشيخ مكرم).

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج

وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يتفقدان محطة مياه شرب «الشوش» بسوهاج