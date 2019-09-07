شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، نتيجة تنسيق ترشيحات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة للناجحين من الدورين الاول والثاني،، علي أن تكون متاحة للطلاب علي الموقع الالكتروني للتنسيق فور اعتمادها مباشرة.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ نحو 187 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020، مشيراً إلى أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، كما تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 ؛ لتدوين رغباتهم وذلك خلال نفس الفترة.

وأشار عطا إلي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.