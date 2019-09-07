شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في إيطاليا يستعرض أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، كمتحدث رئيسي في الندوة التي نظمها برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الفاو وصندوق الإيفاد للاحتفال بيوم الأمم المتحدة للتعاون جنوب/ جنوب يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك لاستعراض أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي ونقل رؤية دول القارة الأفريقية إزاء مساهمة برامج التعاون جنوب/ جنوب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الجوع في دول القارة، حيث شهدت الندوة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات روما الثلاث وممثلي الدول المتقدمة والنامية.

وأبرز السفير بدر، في كلمته بالندوة، الأهمية الكبيرة التي تمثلها برامج التعاون جنوب/ جنوب بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، باعتبارها أداة رئيسية في دعم جهود الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما في مجال الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر.

كما أكد السفير بدر على الأولوية الكبيرة التي تضعها الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تحت قيادة رئيس الجمهورية لإيصال صوت أفريقيا في مختلف المحافل الدولية، مثل G20 وG7 والتيكاد، للتأكيد على استعداد وانفتاح أفريقيا على تعزيز الشراكات والتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المعنية لدعم تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الجوع في دول القارة، والأهمية المحورية التي تمثلها برامج التعاون جنوب/جنوب والتعاون الثلاثي في هذا الإطار.

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وأكد السفير هشام بدر كذلك على أهمية استمرار جهود تعزيز مجالات التعاون جنوب/ جنوب من أجل تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة بين منظمات روما الثلاث في دول القارة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والزراعة والتنمية الريفية المستدامة، بما يسهم في تحقيق تطلعات وأهداف الشعوب الأفريقية، وأن تمثل المشاركة في الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للتعاون جنوب/ جنوب نقلة نوعية لتعزيز ومضاعفة العمل المشترك لدعم هذه البرامج التي تمثل أولوية متقدمة لدى الدول الأفريقية.

وأشار إلى برامج التعاون الفني التي تقدمها مصر للدول الأفريقية الشقيقة في العديد من المجالات التنموية الهامة، وذلك من خلال الدور الكبير الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في بناء قدرات الكوادر الأفريقية وإيفاد الخبراء المصريين للدول الأفريقية للمساعدة في تحسين وتطوير أساليب الزراعة والحصاد الحديثة للمحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر في دول القارة.

ونوه «بدر» في هذا السياق بأطر التعاون القائمة بين مصر ومنظمات روما لتعزيز التعاون في دول القارة، مثل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومنظمة الفاو لبناء قدرات الكوادر الأفريقية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى التجربة الفريدة للتعاون بين مصر وبرنامج الغذاء العالمي لإقامة آلية للتنسيق ونقل المعرفة مع الدول الأفريقية، ولمشاركة الخبرات المصرية في برامج الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية وتحسين التغذية مع الدول الأفريقية الأخرى خلال العام الحالي، وبما يتواكب مع رئاسة مصر للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة.

وشدد السفير على أهمية حشد الموارد والدعم الفني اللازم من قبل منظمات روما لتفعيل هذه الآليات الجديدة بهدف تعظيم استفادة الدول الأفريقية من برامج التعاون جنوب/ جنوب، باعتبارها أداة رئيسية مكملة، وليست بديلة، للتعاون شمال/ جنوب.