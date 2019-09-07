شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح 8 حالات أكثر عرضة للضعف السمعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الصحة صباح اليوم حملة الكشف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك استكمالا لمبادرة 100 مليون الصحة للكشف المبكر عن فيروس سي وامراض السمنة والتقزم والانيميا والضعط والسكر، مرورا بمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، للقدرة على التعافي المبكر للطفل، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وترصد «المصري اليوم»، وفقا لوزارة الصحة، الحالات الأكثر عرضة للضعف السمعي، وهي:

1-حالات زواج الأقارب أو وجود تاريخ اسري للإصابة بضعف السمع لدى الأطفال.

2-إصابة الام بعدوى فيروسية أو بكتيرية خطيرة اثناء الحمل، مثل الحصبة الألمانية.

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3-ارتفاع نسبة الصفراء في الدم على مستوى يحتاج إلى تغيير دم الطفل .

4-تأخر التنفس الطبيعى لمدة 10 دقائق بعد الولادة مباشرة .

5-الولادة المبكرة قبل اكتمال نمو الطفل.

6-وزن الطفل اقل من 150 جرام .

7- تناول بعض الادوية المعروفة بتأثرها على السمع .

8- الامراض الخلقية المعروفة بارتباطها بضعف السمع .