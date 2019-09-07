شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن إطلاقه.. 11 معلومة عن «مصر سات 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح سلمان، الوزير المفوض ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري لدى الصين، إن إطلاق مشروع القمر الصناعي «مصر سات 2» هو خطوة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجال الفضاء، منوهًا بأن العلاقات المصرية الصينية شهدت تقدمًا مطردًا وملحوظًا في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

وأشار «سلمان»، خلال حفل الإطلاق الرسمي لـ«مصر سات 2»، في الدورة الرابعة للمعرض الصيني العربي، المنعقد حاليًا في ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم، والذي يختتم أعماله، غدًا الأحد، إلى أن العلاقات المصرية الصينية تم الارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية شاملة عام 2014 تكللت بتوقيع الجانبين على مذكرة تفاهم بشأن البناء المشترك للحزام والطريق في يناير عام 2016.

وترصد «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن االقمر الصناعى«مصر سات 2»، وهي:

1-اكثر الأقمار تقدما على الممستوى العربي والأفريقي

2-يستخدم في الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر_حركة الكثبان الرملية_السيول)

3-يساعد في متابعة المشروعات التنموية الكبرى

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4- يعمل على اتاحة البيانات المختلفة للتنبؤ بالاحوال الجوية والمناخ، لمواجهة المخاطرالطبيعية مثل:الفيضانات،والهبوط الأرضي

5- يتيح استخدام البيانات الفورية والدورية ،لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمرانى

6- دراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية

7- القمر الصناعى يزن 1150 كيلو

8- تبلغ سرعته 22كم في الثانية

9- تصل قدرته التحليلة على مستوى المتر

10- تستطيع مسارات القمر المتميزة تحديد الاحوزة الزراعية، واختيارات مسارات الطرق ومسح الأراضي ومواجهة التعدى عليها

11- يدعم أغراض البحث العلمى والاستشعار عن بعد،ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة في (الزراعة- التعدين- التخطيط العمرانى- البيئة).