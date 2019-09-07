شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح شو يقدم «رباعية فؤاد المهندس» أول أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق المخرج كريم الكسار، صاحب مشروع مسرح شو، في تحضير «رباعيه فؤاد المهندس»، وتتضمن 4 مسرحيات، وذلك على غرار الموسم الأول لمشروع «مسرح شو».

وقدم المخرج «كريم الكسار» 18 مسرحية على مدار هذا العام. ومن المقرر أن يبدأ فريق «مسرح شو» في بروفات الأجزاء الثانية لرباعيه فؤاد المهندس للمؤلف أحمد درويش، والتي تتضمن 4 مسرحيات، وهي «إنها حقا عائلة محترمة»، و«سك على بناتك»، و«أنا فيه وأنت فيه»، و«سيدتي الجميلة». ومن المقرر عرضهم في أول أكتوبر حتى ٦ أكتوبر على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية ومسرح الهوسابير.

مسرح شو