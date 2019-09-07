شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بسوهاج بتفقد محطة مياه شرب «إدفا وأولاد نصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، جولته بمحافظة سوهاج، يرافقه المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، بتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة مياه شرب قريتى (إدفا وأولاد نصير) بتكلفة بلغت 64 مليون جنيها. وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن وزير الإسكان، ومحافظ سوهاج، تفقدا المحطة، واستمعا لشرح مفصل عنها، حيث تخدم 110 ألف نسمة من أهالي قريتي إدفا وأولاد نصير، بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، لافتا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 200/300 لتر في الثانية، وهي مقامة على مساحة 6 أفدنة، وتقوم بالأعمال المدنية شركة المقاولات المصرية، أما الأعمال التركيبية للمحطة فتقوم بها شركة المقاولون العرب.

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