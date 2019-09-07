شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد جديدة للعمل في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، السبت، مواعيد العمل الجديدة بدءًا من غدا الأحد.
وقال المحافظ في بيان له إنه تقرر العمل بمواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من غدا الأحد، من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.
يذكر أن محافظة الوادي الجديد نظمت خلال الأيام الماضية استطلاع للرأي إلكترونيًا حول مواعيد العمل التي تناسب جموع العاملين بالمحافظة للتيسير عليهم وفق ما ينظمه الدستور والقانون ،حيث جاءت نتيجة الاستطلاع برغبة الكثيرين من مواطني المحافظة بأن تصبح مواعيد العمل الرسمية من السابعة ونصف صباحا وحتي الثانية مساء.
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