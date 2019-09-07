شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان «وفاء النيل» مساء الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات المهرجان السنوى «وفاء النيل»، في الساسة مساء الاحد، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتقيمه جمعية «وفاء النيل» برئاسة الدكتور حسن راتب. تأتى الاحتفالية ضمن فاعليات الحملة القومية لحماية نهر النيل، بحضور عدد من الوزراء بالاضافة إلى لفيف من المحافظين وسفراء الدول الافريقية والاجنبية بالقاهرة، ونخبة من الإعلاميين والفنانيين وعدد من الشخصيات العامة.

يبدأ المهرجان، السادسة مساء الاحد، بانطلاق موكب عروس النيل من امام ماسبيرو، حيث تستعرض الإدارة العامة لشرطة المرافق والمسطحات المائية بوزارة الداخلية عدد من اللنشات المطاطية و«الفيبر جلاس».