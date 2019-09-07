شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد أعمال تطوير مستشفى الطوارئ قصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، سير العمل لأعمال تطوير وإحلال وتجديد مستشفى 185 للطوارئ بالقصر العيني بمستشفيات جامعة القاهرة. اطمأن الوزير خلال جولته التفقدية على حسن سير العمل وفق الجدول الزمني الموضوع مسبقًا للإنتهاء من عملية الإحلال والتجديد بالمستشفى، والمتوقع لها الإنتهاء بعد ثلاثة أشهر من الآن.

كما اطمأن على سير العمل بكافة عمليات التجديد بالجودة المطلوبة، وأكد الوزير خلال جولته على كفاءة استخدام الأماكن البديلة الجاري استخدامها مؤقتًا لاستقبال مرضى الطوارئ المترددين على القصر العيني، حرصًا على استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القيادة السياسية كانت قد كلفت بإعادة تجديد وتأهيل مبنى مستشفى الطوارئ القصر العيني وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى وتمكين المستشفى من استقبال الأعداد المتزايدة من مرضى الطوارئ. وتبلغ التكلفة التقديرية لعملية إعادة تأهيل وتجديد مستشفى الطوارئ بالقصر العيني التابعة لجامعة القاهرة 100 مليون جنيه.

وزير التعليم العالي يتفقد اعمال تطوير مستشفى الطوارئ قصر العيني‎

وزير التعليم العالي يتفقد اعمال تطوير مستشفى الطوارئ قصر العيني‎