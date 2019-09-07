شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد مصنع تدوير القمامة بالغار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، اليوم السبت، مصنع تدوير القمامة بقرية الغار التابعة لرئاسة مركز الزقازيق للوقوف على عملية تدوير القمامة وكيفية التخلص الآمن منها وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة.

وتفقد المحافظ خطوط تشغيل المصنع للتعرف على طريقة فرز القمامة لإعادة تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية للماكينات وخطوط التشغل المستخدمة في تدوير القمامة. استمع المحافظ من المهندس المسؤول عن آلية عمل المصنع في تدوير القمامة وكيفية التخلص منها لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

ووجه محافظ الشرقية بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل بمصنع القمامة والوقوف على معدلات الأداء وتذليل أي عقبات أمام عمل المصنع. كما قام المحافظ بتفقد مقلب القمامة المجاور للمصنع واستقل بنفسه اللودر للوقوف على كميات القمامة المتراكمة، موجهًا رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتوفير المعدات والسيارات اللازمة لسرعة الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.