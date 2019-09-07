شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة ترأس لجنة لتقييم المرشحين للانضمام للأكاديمية الوطنية للتدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحد لجان تقييم المرشحين للانضمام للأكاديمية الوطنية للتدريب، تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب. يأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث شاركت الوزيرة في تقييم المرشحين لدخول البرنامج ومراجعة سيرهم الذاتية.

قامت الوزيرة، بصحبة الدكتورة رشا راغب، بعمل جولة داخل الأكاديمية واستمعت لشرح تفصيلي عن طريقة التسجيل في البرنامج وكيفية اختيار المرشحين وأهداف البرنامج وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

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أشادت الوزيرة بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء الجهاز الحكومي في مختلف المجالات، وتمنت التوفيق للأكاديمية في رسالتها وأكدت دعمها ومساندتها لهذا البرنامج التدريبي.

اتفقت الوزيرة مع الدكتورة رشا راغب على تنفيذ برنامج تدريبي لدمج البعد البيئي في كافة البرامج التدريبية للأكاديمية الوطنية للتدريب والتركيز على البرامج المخصصة للمشاركين في هذه البرامج من الدول الإفريقية والتركيز على جهود مصر في الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر الحالية لمؤتمر التنوع البيولوجي.

وشددت الوزيرة على ضرورة دمج البعد البيئي في خطط وسياسات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأهمية رفع وعي المواطنين ودمج البعد البيئي في المناهج الدراسية وعمل برامج توعية للشباب في الجامعات.