رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات بالمنيا ويفتتح مركز خدمات المستثمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مجمع الصناعات بمحافظة المنيا وافتتح مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة.
وكان رئيس الوزراء قد تفقد أعمال تنفيذ محور سمالوط، حيث يربط المحور الجديد طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى مروراً بنهر النيل وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، ويبلغ عرض المحور 21 مترا ويضم حارتين فى كل اتجاه عرض كلا منها 3.75 متر.
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