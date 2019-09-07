"معلومات الوزراء‏" يكرم المدارس المتميزة فى تنفيذ خطط الإخلاء فى حالات الطوارئ غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مركز معلومات مجلس الوزراء‏، غدا الأحد، المدارس المتميزة فى تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر Advertisements ويشارك فى حفل التكريم عدد من الشخصيات والقيادات التعليمية والتنفيذية المعنية.

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