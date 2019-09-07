شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: ليس لدى مصلحة شخصية فى رئاسة حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن البعض يلوم الوفد على وجود رجال أعمال يتبرعون للحزب رغم أن جميع الأحزاب السياسية فى العالم كله تقوم على هذا الأمر ليس الوفد فحسب.

وأضاف أبو شقة خلال مؤتمر صحفى لإطلاق مبادرة الوفد مع المرأة اليوم، أن الوفد يتعرض لحملة مسعورة يقودها بعض ممن لا يعلمون شيئا عن الوفديين.

Advertisements

وأوضح أبو شقة أنه ليس لديه أى مصلحة إطلاقا موكدا ان حزب الوفد هو عمود الخيمة للعمل السياسي كما انه لن تكون هناك حياة ديمقراطية بدون حزب الوفد.

وأشار أبو شقة إلى أن الوفد يرحب بان يكون هناك حزب او حزبين قويين على المسرح السياسي ايمانا منه بان ذلك هو الاسلوب الامثل للديمقراطية ولخدمة الوطن قبل أى شيء.

وأضاف انه الوفد يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعه الوطنى،لافتا إلى ان العصر الحالى هو العصر الذهبي للمرأة المصرية والشباب المصرى.