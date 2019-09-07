شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: تنسيق مع السلطات المغربية لإنهاء إجراءات عودة جثمان العالم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، لمتابعة أسباب وفاة العالم المصرى أبو بكر عبدالمنعم رمضان، أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، والذى توفى في مدينة مراكش المغربية، بالإضافة إلى متابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر.

ومن جانبها، قالت وزارة الهجرة فى بيان لها، إن السفير أشرف إبراهيم أكد أن العالم المصري أبو بكر رمضان، قد توفى الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.

Advertisements

وتابع البيان: أن العالم المصرى كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، مضيفًا أنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى.

وأضاف السفير المصري بالمغرب أن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، وأوضحت أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

وأكدت وزارة الهجرة، أنه جارى التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.