شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد آخر ما كتبه العالم المصرى أبو بكر عبدالمنعم قبل وفاته فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك العالم المصرى الراحل أبو بكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، قبل وفاته صورًا من مشاركته فى مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة مراكش فى المغرب.

وعلق العالم الراحل على الصور بالإنجليزية قائلاً: "الاجتماع النهائى لورشة عمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في المناطق الساحلية من خلال تطبيق الأدوات النظرية والنووية ، سبتمبر 2019 ، مراكش ، المغرب".

وكان قد كشف الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن العالم المصرى أبو بكر عبدالمنعم رمضان، الذى توفى فى مدينة مراكش بالمغرب، يعمل أستاذ متفرغ فى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وكان يشارك فى مؤتمر بمدينة مراكش فى دولة المغرب تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التلوث البحرى فى الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجارى.

وأضاف شعبان فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن العالم الراحل كان يشغل منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي، التابعة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية منذ أكثر من 7 سنوات، وهو الآن استاذ متفرغ قبل أن يتوفى.

وكانت قد أكدت وكالة سبوتنيك الروسية فى نسختها العربية، وفاة عالم نووى مصرى فى ظروف غامضة أثناء إقامته فى أحد الفنادق بمنطقة أكدال السياحية بالمغرب، فيما أكد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن النيابة العامة فى مدينة مراكش المغربية أمرت، الجمعة، بتشريح جثة العالم المصرى أبو بكر عبد المنعم رمضان الذى لقى حتفه فى ظروف غامضة.

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آخر ما كتبه العالم المصرى الراحل أبو بكر عبدالمنعم رمضان



العالم المصرى الراحل أبو بكر عبدالمنعم رمضان مع المشاركين فى الورشة



العالم المصرى الراحل أبو بكر عبدالمنعم رمضان



العالم المصرى أبو بكر عبدالمنعم رمضان المتوفى فى المغرب