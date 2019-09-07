تعرف على كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على الرسول.. متى نكتب “صلِّ”

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على الرسول.. متى نكتب “صلِّ” والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد متى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها “صلى”،وقالت :
القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة ، لذلك فعند فعل الأمر منه ( والمراد من الأمر هنا الدعاء ) يجب حذف حرف العلة فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد”
وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينه (وهي التي ترسم ياء)
فنقول مثلا “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”
فخلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء “ اللهم صلِّ على سيدنا محمد “ ولا نحذفها في غير ذلك “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
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