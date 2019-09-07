شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على الرسول.. متى نكتب “صلِّ” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء كيفية كتابة الصلاة الصحيحة على سيدنا محمد متى نكتب “صلِّ” ومتى نكتبها “صلى”،وقالت :

القاعدة النحوية تقول الفعل المعتل الآخر يُبنى على حذف حرف العلة ، لذلك فعند فعل الأمر منه ( والمراد من الأمر هنا الدعاء ) يجب حذف حرف العلة فنقول “اللهم صلِّ على سيدنا محمد”

وفيما عدا ذلك لا تحذف الألف اللينه (وهي التي ترسم ياء)

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فنقول مثلا “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”

فخلاصة الأمر تحذف الألف اللينة في الدعاء “ اللهم صلِّ على سيدنا محمد “ ولا نحذفها في غير ذلك “محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم”.