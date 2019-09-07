شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بث برنامجنا الفكرى فى كتب عبر بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاوقاف، أن كتب الوزارة التى تضم مجموعتها ومنهجها الفكرى سيتم بثها عبر بنك المعرفة، كما سيتم بثها عبر مواقع وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة وتعيين منسق دائم لدينا من قبل الهيية الوطنية للاعلام لتنسيق كامل وفعلى مع اجهزة الدولة وليس تنسيق كلامى.

وأضافت الوزارة خلال مؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لها، رقم 30، منتصف الشهر الجارى على مدى يومين، أن أهل الباطل مش مكسوفين من باطلهم وبيساندوه صراحة فكيف نخجل من مناصرة الحق وادعاء الوقوف على الحياد، حيث أن عدم مناصرة الدولة يعد خيانة، ويجب الوقوف فى وجه اهل الفساد والافساد، حيث تحتاج الدولة الى كتاب ومفكرين وأدباء لخلق مناخ رافض للتطرف.

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ولفتت إلى أن مؤتمر بناء الدول هو مؤتمر تنفذه الأوقاف، وممثل الدولة فى هذا المجال بالتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، لافتا الى أن المؤتمر يمثل مصر، وصورة مصر فى الخارج حيال ضيوف العالم، لافتة الى أن المؤتمرات تتحول الى برامج علمية وفكرية وتدريبية ودعوية ومؤلفات وما وصلنا اليه اكبر مما كنا نحلم به لنشر وتعميم الوسطية ومواجهة التطرف عبر المنابر والاعلام والمؤلفات والتدريب على فكرة واحددة حيث ان الثقافة تكوين.

ويعقد المؤتمر منتصف الشهر الجارى تحت عنوان "فقه بناء الدول ... رؤية فقهية عصرية"، برعاية رئاسة الجمهورية، وافتتاح رئيس الوزراء بحضوره أو الإنابة، ورئاسة وزارة الأوقاف وأمانة الدكتور أحمد عجيبة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.