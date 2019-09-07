شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 35 % من مقررات شهر سبتمبر لأصحاب البطاقات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 35 % حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح مناقصة جديدة عالمية للعام المالى الحالى رقم " 4" لشراء زيت الطعام وطرحة على بطاقات التموين، على أن يتم البت فى العروض المقدمة من الشركات الراغبة فى المشاركة فى المناقصة غدا الخميس، وأن يكون فتره وصول زيت الطعام على فترتين الاولى من يوم 10 حتى 25 اكتوبر المقبل الثانية من يوم 25 أكتوبر حتى 10 نوفمبر المقبل.