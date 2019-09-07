شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكر لإعداد القيادات الطلابية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة حلوان معسكر "إعداد القيادات الطلابية" لعدد 120 من الشباب والفتيات بمحافظة مطروح تحت شعار "قوتنا فى شبابنا .. أنت أقوى من المخدرات"، على مدار 5 أيام.

وذكر بيان اليوم، أن المعسكر جاء تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وبحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، لاستثمار طاقات الشباب الايجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات طلابية .

ويهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الطلاب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات حيث يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابه الذين تم اختيارهم بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية من قبل الصندوق، ويشارك الطلاب ووحدة متطوعى الصندوق بمحافظة مرسى مطروح فى تنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023، كما يتم تدريب الطلاب على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الايجابى والتواصل، وكيفية تواصل الطلاب مع أقرانهم من الشباب لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه الى الخط الساخن لتلقى العلاج بالمجان وفى سرية تامة.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم تدريب القيادات الطلابية على المحتوى المعرفى لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الادمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، كما يتم اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية جديدة ويتم تأهيل هؤلاء الطلاب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالية.