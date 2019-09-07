شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح معرض عودة المدارس بفيصل بتخفيضات تصل إلى 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير التموين ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معرض عودة المدارس بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور والذى شهد إقبالا كبيراً من قبل المواطنين .

و اطمأن وزير التموين ومحافظ الجيزة على أسعار المنتجات المدرسية المعروضة مشيداً بالخامات وجودة الصناعات كما أعربا عن سعادتهم بإقبال المواطنين على شراء المنتجات خاصه وأن المعرض يعرض المنتجات بأسعار أقل من السعر السوقى لها .

ومن جانبه أكد محافظ الجيزة أن سعى المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء مؤكداً أن المعارض بدأت فى إستقبال المواطنين ومستمره لمدة شهر لضمان تحقيق أقصى إستفادة لهم مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة التموين فى رفع الأعباء عن المواطنين وإفتتاح المعارض الغذائية والسلعية .

كما أكد المحافظ أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين تم إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد مشيراً أن المعارض التى تم إقامتها تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع ومعرض الهرم بطريق المنصورية وجنوب الجيزة بميدان المنيب والعجوزة بأرض اللواء وكرداسة بشارع اللبينى والحوامدية بطريق مصر أسيوط الزراعى مشيراً إلى أن الغرفة التجارية تتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪ لبعض المنتجات.

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ووجه راشد خلال تفقده المعرض مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تموينى بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وإنخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين فى حاله عدم الإلتزام بالأسعار المعلنة .

كما افتتح محافظ الجيزة معرض عودة المدارس بالمنيب حيث تفقد أروقه المعرض والمنتجات المعروضه من حيث الجودة والأسعار المعلنة وقد وجه الشركات العارضة بالإلتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض كما وجه بعض العارضين بتخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة.

ولفت إلى أن المعارض تأتى بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق .

رافق محافظ الجيزة خلال افتتاحه معرض عودة المدارس بفيصل والمنيب كلا من عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء أحياء العمرانية وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والتفتيش والمتابعة ومديرية التموين .