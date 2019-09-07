شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عروض سيرك Vivd Show المبهرة في برلين بكاميرتنا الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نخوض معكم في هذا التقرير مغامرة مختلفة في عروض سيرك، Vivd Show، أحد أشهر عروض السيرك في برلين، وهو سيرك خاص للغاية لن تقابل في أي حيوانات، ولكن ستقابل عدد مبهر من العروض الاستعراضية التي تدفع الزوار لدفع أكثر من 70 يورو لحضور العرض.. لمشاهدة الفيديو والتفاصيل اضغط هنا.

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