مدبولي يتفقد إنشاء مستشفى سمالوط ضمن مشروع "المستشفيات النموذجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه عددًا من الوزراء والمسؤولين أعمال إنشاء مستشفى سمالوط، ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

واستمع رئيس الوزراء لشرح أعمال الإنشاء بتكلفة 247 مليون جنيه، والتي بلغت نسبة تنفيذها 88% ، والتي ستخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة.

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ويشتمل المشروع على إنشاء 5 مبان تضم كل الخدمات بالإضافة إلى مدرسة تمريض تضم 6 فصول ومكتبة.

وتقع المستشفى على طريق مصر أسوان الزراعي، شمال مدينه سمالوط، وفي موقع متميز، وتخدم المستشفي اكثر من 2 مليون نسمة من مراكز المحافظة شمالًا وجنوبًا، حيث تضم المستشفي الجديدة أحدث الأجهزة والمعدات ومعامل التحاليل، وأجهزة الاشاعات الطبية، وكبار المتخصصين من جامعة المنيا.

يذكر، أن الحكومة تنفذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الاصلاح الصحي ضمن حزمة استعدادات الدولة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.