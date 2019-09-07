برلماني: حملات تحصين الماشية صمام أمان للفلاحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح، بالحملات والجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة، لتحصين الحيوانات من حمى الوادي المتصدع، قائلا: إن هذا المرض الفيروسي إذا أنتشر لا يرحم الحيوان والإنسان، حيث إنه مرض فيروسي، واسع الانتشار يغزو الماشية، ويسبب خسائر فادحة، لكن الدولة تبذل قصارى جهدها للتغلب على تلك المشكلة الوخيمة.

وطالب "مشهور" في بيان اليوم، بتفعيل دور القوافل البيطرية لتوعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين حيواناتهم واتباع الطرق والإجراءات السليمة لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، خاصة وأن المرض ينتقل من حيوان لآخر بواسطة البعوض والعدوى تنتقل من حيوان لآخر عند اختلاط حيوانات مصابة مع سليمة، ويمكن أن تصاب الحيوانات أيضا عن طريق القناة الهضمية عند تناولها حيوانات نافقة.

وقال، إن سبب الخوف لدى الفلاحين هو الأخبار الواردة من أن المرض الآن على الحدود المصرية، لكن الوزارة أطلقت الكثير من الحملات في المحافظات، حيث كان معها جميع التحصينات وأخذ الإجراءات الاحترازية للحد من المرض وطمأنة الفلاح.