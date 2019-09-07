رئيس الوفد: كانت هناك محاولات لحرق الحزب حتى لا تعلن نتيجة الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن جميع قرارات الوفد منذ توليه رئاسته صدرت من مؤسسات الحزب بشكل ديمقراطي وباتخاذ الرأي والرأي الآخر وبأسلوب علمي ممنهج لإدارة العمل الحزبي.

وحذر أبوشقة، من يخرج عن الالتزام الحزبي بتطبيق اللائحة عليه، لأنه لا يلزم الحزب من لا يفهم قيم الوفد، مشددًا على أن الوفديين لن يقبلوا ولو على جثثهم إشاعة الفتن داخل الحزب وتحقيق مؤامرات التي تدعي تصحيح مسار الوفد.

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وأشار رئيس الحزب، إلى أنه كانت هناك محاولات لحرق الحزب حتى لا تعلن نتيجة انتخابات رئاسة الحزب في 30 مارس 2018، مضيفًا أن الوفديين كانوا هم الجنود الأمناء الذين حافظوا على مسيرة الحزب.

وأوضح أبوشقة، أن الحزب يسير على الطريق السليم، مشيرا إلى حضور وزراء إلى مقر الوفد، وعقد مؤتمرات كبيرة، وتدشين مبادرات "الوفد مع الناس" و "الوفد مع الفن" و "الوفد مع الرياضة" و "الوفد مع المرأة".

جاء ذلك خلال ثاني اجتماعات مبادرة "الوفد مع المرأة" لإعلان إطلاقها في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وجمال شحاتة، والمهندس حمدي قوطة، عضوا الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتورة أميرة أبوشقة، منسق عام المبادرة، وأمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، ومحمد ناجي، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، وعضوات اللجنة النوعية للمرأة واتحاد المرأة الوفدية، وعضوات لجنة المرأة في بورسعيد.