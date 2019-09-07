أتوبيسات متجولة وخيام لتسهيل تسجيل المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، إن القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل وزعوا 30 ألف استمارة على أهالي بورسعيد عن طريق الأتوبيسات المتجولة والخيام الثابتة وتم البدء في المنطقة الاستثمارية، ثم توجيههم للوحدات الصحية؛ لتسهيل عملية التسجيل والرد على كافة استفسارات الأهالي.

وأضاف "السبكي" في تصريحات للصحفيين، اليوم السبت، إن هذه التحركات تأتي في إطار حملة التوعية المستمرة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان ومنظومة التأمين الصحي الشامل؛ للتعريق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أنه يتم استلام الأوراق من المواطنين وفتح ملفات لهم، وتسليمهم إيصالات لاستلام الكارنيهات الخاصة بالتأمين الصحي الجديد من الوحدة أو المركز التابعين له بسهولة ويسر ولمنع التكدس.