رئيس الوزراء يوجه بإنجاز تطوير كورنيش المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مشروع تطوير كورنيش النيل بمحافظة المنيا، واستمع لشرح حول تطوير الكورنيش حيث شملت أعمال التطوير إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحال صغيرة ودورات مياه، كما تم تطوير المدخل الخاص بمشروع البواخر التابع للمحافظة.
وقالت القيادات المسئولة عن المشروع لرئيس الوزراء، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم افتتاح المرحلة الثانية خلال 10 أيام، ليوجه بسرعة إنجاز المشروع البالغ طوله 7 كيلو مترات.
وقال "مدبولي"، إن المواطن يريد أن يتمتع بالنيل، مطالبًا بسرعة الانتهاء من التطوير بالكامل، لترد قيادات تنفيذ المشروع، أن المشروع ينتهي 30 يونيو المقبل.
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