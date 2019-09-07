"شرطة البيئة": ضبط 8 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، من ضبط 7 أطنان و790 كجم لحوم ودهون منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و47 سيارة مخالفة، في حملة مكبرة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.
وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية على مكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتي (الجيزة، القليوبية)، أسفرت عن ضبط (عدد 82 قضية متنوعة)، جاء أبرزها في مجال حماية البيئة: تم ضبط عدد (47 سيارة مخالفة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق الجيزة والقليوبية).
وفي مجال الثروة الزراعية: تم القيام بحملة تفتيشية تنسيقاً والطب البيطري على مصانع وثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط (عدد 4 ثلاجة لحفظ مصنعات اللحوم، ومصنع لإنتاج اللحوم بنطاق محافظة القاهرة.. ضبط بداخلهم " 7,790 طن من اللحوم والدهون منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر).
وفي مجال تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (45 قرار إزالة تعدى على منافع الري والأراضي الزراعية بنطاق محافظة القليوبية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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