12 أكتوبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "خلية إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد حسين محمود في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة"، لجلسة 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.