محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد حسين محمود في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة"، لجلسة 12 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، بسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 أكتوبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "خلية إمبابة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.